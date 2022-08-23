الحبوب والوقود أهم استيرادات العراق من الهند

شفق نيوز/ بلغت استيرادات العراق من الحبوب والوقود النفطي نصف ما استورده من الهند خلال العام 2021 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد من الهند خلال العام الماضي 24 مادة من السلع بقيمة بلغت 2.032.421 مليار دولار"، مبينة ان "نمو الاستيرادات ارتفع من الهند بنسبة 7% ما بين 2017 الى 2021".

واضاف ان "الحبوب جاءت اولا في استيرادات العراق من الهند وبقيمة بلغت 522 مليون دولار، تليها الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مالية بلغت 511 مليون دولار تليها لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل بقيمة بلغت 207 ملايين دولار، تليها منتجات صيدلانية بقيمة بلغت 103 ملايين دولار.

ويرتبط العراق مع الهند بعلاقات تجارية كبيرة حيث يعتبر العراق من اكبر المصدرين للنفط الخام لها.