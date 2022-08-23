سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحبوب والوقود أهم استيرادات العراق من الهند

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-23T07:17:43+0000
الحبوب والوقود أهم استيرادات العراق من الهند

شفق نيوز/ بلغت استيرادات العراق من الحبوب والوقود النفطي نصف ما استورده من الهند خلال العام 2021 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد من الهند خلال العام الماضي 24 مادة من السلع بقيمة بلغت 2.032.421 مليار دولار"، مبينة ان "نمو الاستيرادات ارتفع من الهند بنسبة 7% ما بين 2017 الى 2021".

واضاف ان "الحبوب جاءت اولا في استيرادات العراق من الهند وبقيمة بلغت 522 مليون دولار، تليها الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مالية بلغت 511 مليون دولار تليها لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل بقيمة بلغت 207 ملايين دولار، تليها منتجات صيدلانية بقيمة بلغت 103 ملايين دولار.

ويرتبط العراق مع الهند بعلاقات تجارية كبيرة حيث يعتبر العراق من اكبر المصدرين للنفط الخام لها.

related

العراق أكبر مورد نفط للهند خلال شهر

Date: 2021-07-17 06:33:21
العراق أكبر مورد نفط للهند خلال شهر

العراق يسمح بإستيراد ثلاثة انواع من الخضر لمواجهة غلاء الأسعار

Date: 2021-04-09 07:19:22
العراق يسمح بإستيراد ثلاثة انواع من الخضر لمواجهة غلاء الأسعار

أسعار الأرز الآسيوي ترتفع والعراق يطلب شراء الرز التايلندي

Date: 2022-03-12 06:19:38
أسعار الأرز الآسيوي ترتفع والعراق يطلب شراء الرز التايلندي

من بين قرابة 100 بلد .. العراق ثالث أكبر مستورد للفستق الحلبي من تركيا

Date: 2022-07-19 06:19:04
من بين قرابة 100 بلد .. العراق ثالث أكبر مستورد للفستق الحلبي من تركيا

العراق يزود الهند بأكثر من ثلث احتياجاتها من النفط الخام

Date: 2022-03-20 06:36:04
العراق يزود الهند بأكثر من ثلث احتياجاتها من النفط الخام

وصول أكثر من 40 ألف طن من الرز إلى العراق

Date: 2022-08-05 12:19:18
وصول أكثر من 40 ألف طن من الرز إلى العراق

الواردات النفطية للهند من أوبك تنخفض والعراق يحافظ على صدارته

Date: 2021-05-04 06:24:18
الواردات النفطية للهند من أوبك تنخفض والعراق يحافظ على صدارته

العراق والسعودية يتراجعان .. ارتفاع واردات الهند النفطية من روسيا

Date: 2022-07-12 06:12:18
العراق والسعودية يتراجعان .. ارتفاع واردات الهند النفطية من روسيا