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الحبس الشديد وغرامة مالية لمسؤول مشروع "نجمة بغداد" السكني

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-30T11:58:23+0000
الحبس الشديد وغرامة مالية لمسؤول مشروع "نجمة بغداد" السكني

شفق نيوز/ قضت محكمة مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار بحق مدير مشروع نجمة بغداد السكني عن جريمة إعطاء مبالغ مالية (كرشوة) بهدف الحصول على اجازات استثمارية في بغداد.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن "المحكمة المختصة نظرت بقضية لمدير مشروع نجمة بغداد السكني في ابي غريب وأصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين تدفع الى خزينة الدولة وذلك عن جريمة اعطاء مبالغ مالية لموظف بغية الحصول على اجازات استثمارية في بغداد".

وأضاف أن " المحكمة وجدت الادلة كافية ومتحصلة لادانة المتهم وصدر القرار وفقا لاحكام المادة 308 وبدلالة المادة 310 من قانون العقوبات".

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