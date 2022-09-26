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الجنيه الاسترليني يسجل مستوى قياسي منخفض

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-26T07:07:09+0000
الجنيه الاسترليني يسجل مستوى قياسي منخفض

شفق نيوز/ انخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي منخفض، يوم الاثنين ، مما أثار تكهنات بشأن استجابة طارئة من بنك إنجلترا، مع تبخر الثقة في خطة بريطانيا للخروج من المتاعب، مع تهافت المستثمرين المذعورين إلى الولايات المتحدة للحصول على الدولار.

واتسع نطاق القلق من أن أسعار الفائدة المرتفعة ستضر بالنمو مما أثر على العملات والأسهم في آسيا أيضًا ، مع تضرر المصدرين من شركات صناعة السيارات اليابانية إلى شركات التعدين الأسترالية بشدة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 5٪ تقريبًا عند نقطة واحدة إلى 1.0327 دولارًا أمريكيًا ، مخترقًا ما دون أدنى مستويات عام 1985.

وقال مايكل إيفري ، الخبير الاستراتيجي في "رابوبنك" في سنغافورة "يجب أن تشتري الدولار باعتباره تجارة غير مخاطرة. لا يوجد مكان آخر نذهب إليه".

ويتعين على بنك إنجلترا التدخل اليوم بالتأكيد ، وعند هذه النقطة سينتهي الجميع بمعدلات رهن عقاري أعلى بشكل كبير لمحاولة تثبيت الجنيه الاسترليني.

وأدى الانهيار إلى ارتفاع الدولار على نطاق واسع ووصل إلى قمم متعددة السنوات على الدولار الاسترالي والكيوي واليوان وقمة جديدة في 20 عامًا عند 0.9528 دولار لكل يورو.

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