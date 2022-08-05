الجمعيات الفلاحية توجه طلباً عاجلاً إلى الكاظمي بشأن الثروة الحيوانية 

شفق نيوز/ وجّه اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، اليوم الجمعة، طلباً لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بالتدخل العاجل بعد نفوق أعداد كبيرة من المواشي، لافتا الى عدم وجود استجابة من الجهات المعنية لدعوات توفير الأعلاف اللازمة للمربين.

وقال رئيس الاتحاد، حسن التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الثروة الحيوانية في العراق تعاني من نقصٍ في الأعلاف والأدوية، ما أدى إلى هلاك أعداد كبيرة من المواشي، وخاصة في محافظات كربلاء وبابل والمثنى وذي قار".

وأضاف التميمي، "وبناء على ذلك وجّهنا مخاطبات عديدة للمطالبة بتوفير الأعلاف اللازمة إلى المربين، لكن لا توجد أي استجابة لتلك الدعوات سواء من الحكومة أم من الوزارات ذات العلاقة، حتى أمست الثروة الحيوانية في خطر كبير يهدد وجودها".

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن "انقراض الثروة الحيوانية في البلاد، سيؤدي إلى كارثة انسانية كبيرة، كما ستؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي، حيث ستلجأ البلاد إلى الاستيراد لسد احتياجاتها من المواشي".

وتابع التميمي، "لذلك نؤكد وبشكل مستمر على ضرورة الانتباه للثروة الحيوانية، وأن تقوم الوزارات ذات العلاقة ومجلس الوزراء بإقرار قانون أو منحة طوارئ من أجل شراء الاعلاف وتوزيعها على المربين، وبأسرع وقت ممكن".

واختتم التميمي حديثه بالقول: "أدعو رئيس الوزراء للتدخل العاجل، من أجل توفير الأعلاف إلى مربي الثروة الحيوانية في المحافظات المتضررة، التي أصابها الجفاف نتيجة شح المياه فيها".