الجمعيات الفلاحية العراقية: الزراعة منحت الفلاحين نصف ما يحتاجونه من السماد

شفق نيوز/ أكد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية العراقي، حسن التميمي، يوم السبت، أن كمية السماد التي توفرها وزارة الزراعة لا تتناسب مع حاجة الفلاحين والمزارعين، داعيا إلى زيادة الجرعة السمادية خاصة وأن العالم يتجه إلى أزمة حبوب عالمية.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "الفلاحين والمزارعين يعانون من نقص كبير في السماد، وما توفّره وزارة الزراعة لا يسد حاجتهم، حيث وزّعت 30 كيلو غراماً من سماد الداب، و40 كيلو غراماً من سماد اليوريا، للدونم الواحد، وهذه الكميات قليلة جدا".

وأوضح أن "متوسط ما يحتاجه الدونم الواحد من 60 إلى 80 كيلو غراماً من السماد المركّب، ومن 80 إلى 100 كيلو غراماً لليوريا، لذلك الكمية التي أعطتها وزارة الزراعة ستؤثّر بشكل واضح على الإنتاجية وعلى الأرض بشكل عام".

وشدد التميمي على "أهمية زيادة الجرعة السمادية بالنسبة للمحاصيل، خاصة أن العالم يتجه نحو أزمة حبوب عالمية".

وأضاف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية "لذلك تتم المطالبة بشكل متكرر من وزارة الزراعة بضرورة زيادة جرعة السماد للفلاحين والمزارعين، ونأمل أن تستجيب الوزارة لهذه المطالبات".