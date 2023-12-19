الجمارك الإيرانية: توقف النشاط التجاري لمنفذ الشلامجة الحدودي بسبب انتخابات العراق

شفق نيوز/ أعلنت الجمارك الإيرانية، يوم الثلاثاء، تعليق نشاط التصدير والنشاط التجاري في منفذ الشلامجة الحدودي بسبب إجراء الانتخابات في العراق في الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وقالت وكالة مهر للأنباء، بخبر تابعته شفق نيوز، إنه "حسب إعلان الجمارك الإيرانية، فقد تم إيقاف النشاط التجاري في منفذ الشلامجة الحدودية، ونظراً لتوقف النشاط التجاري من هذا المنفذ الحدودي، لن يتم نقل الشاحنات التي تحمل بضائع تجارية من هذه الحدود خلال هذه الفترة".

واضافت انه "في الوقت الحالي، لا تزال حركة الركاب مستمرة عبر هذه الحدود، وفي حال تم تطبيق قيد جديد فيما يتعلق بحركة الركاب والنشاط التجاري من هذا المنفذ، فسيتم الإعلان عنه لاحقًا".