الجمارك العراقية: 2 تريليون دينار إيرادات 2024 وخطط لزيادتها في 2025

شفق نيوز/ كشف مدير عام هيئة الجمارك العراقية حسن العكيلي، يوم الأربعاء، أبرز ما تم بحثه خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية.

وقال العكيلي لوكالة شفق نيوز، إن "الاستضافة تم فيها التأكيد على استكمال النظام الإلكتروني المطبق في هيئة الجمارك والتوسع به ليشمل المراكز الجمركية كافة خلال هذا العام مع البدء باستخدام أحدث الأساليب في التوسع الجمركي وفق التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي".

وأعلن العكيلي، أن "هيئة الجمارك حققت خلال عام 2024 قرابة 2 تريليون دينار و 131 مليار دينار، وتطمح إلى تحقيق أكبر من هذا الرقم في عام 2025".

من جهته، قال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إن "اللجنة استضافت كل من مديري الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب لمناقشة الإيرادات غير النفطية وإمكانية زيادتها، فضلاً عن عمل الهيئة والخطط التي وضعتها للسنة الحالية".

وأعرب الكرعاوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن أمله "بوضع نظام إلكتروني متطور للسيطرة على الإيرادات غير النفطية"، مبيناً أنه "حسب تقرير وزارة المالية فإن الإيرادات غير النفطية بلغت 11 تريليون دينار في عام 2024".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، قال خلال جلسة الاستضافة التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية استضافت اليوم المديرين العامين في الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب لمناقشة عمل الهيئات وواقع الايرادات غير النفطية وتعزيزها في الموازنة العامة".

وأضاف العطواني، أن "اللجنة المالية استضافت خلال الأسبوع الحالي وزيرة المالية طيف سامي والمديرين العامين في وزارة المالية لتعزيز إيرادات الدولة، وخصوصاً الإيرادات غير النفطية".

وأكد، أن "الدول المتقدمة أصبحت تستثمر النفط بطرق مختلفة منها استثمار المصافي والمعامل لتعزيز الإيرادات النفطية وغير النفطية لتعزيز الإيرادات لخزينة الدولة".