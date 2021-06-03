الجمارك العراقية تعلن ارتفاعاً في ايراداتها تجاوز 104 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الجمارك العراقية، يوم الخميس، عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في ايراداتها تجاوز 104 مليارات دينار عراقي خلال النصف الاول من العام الحالي.

وقال إعلام الهيئة العامة للجمارك في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هيئة الجمارك حققت زيادة وارتفاعاً ملحوظاً في ايراداتها المتحققة خلال الاشهر الخمسة الحالية من هذه السنة والتي بلغت (١٠٤،٦٨١) مائة واربعة مليار وستمائة وواحد وثمانون مليون دينار، مقارنة بالأشهر نفسها من السنة السابقة .

وأكدت الهيئة أن هذا الانجاز يأتي بعد تظافر الجهود والمتابعة المستمرة والتصدي لكافة أوجه التلاعب والخروقات والتهرب من دفع الرسوم الجمركية، فضلاً عن تسهيل إنجاز المعاملات الجمركية الذي شجع التجار على التعاون مع الهيئة الامر الذي إنعكس بشكل ايجابي على ارتفاع الايرادات الكمركية .

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قرر في 27 من نيسان 2021، تعيين 22 مديرا جديدا لهيئة الجمارك.