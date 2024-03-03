الجمارك العراقية تشرع بتطبيق نظام الاتمتة "الاسيكودا" في ميناء ام قصر

شفق نيوز/ شرعت الجمارك العراقية، يوم الأحد، بتطبيق نظام أتمتة وتحديث الجمارك (الاسيكودا) في ساحة الترحيب الكبرى بميناء ام قصر جنوبي البلاد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير المالية أعطت الإشارة بتطبيق البرنامج خلال حفل أقيم في ساحة الترحيب الكبرى حضره ممثل الأمم المتحدة نزار عماري، وعدد من المسؤولين ورؤساء الدوائر العاملة في الميناء .

ونقل البيان، عن وزيرة المالية في كلمة لها، إن تطبيق هذا النظام في ميناء ام قصر يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة في مجال استخدام التقنيات والتكنلوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن تطبيق نظام الأتمتة سيحقق حزمة من الأهداف أهمها الانضباط المالي والحد من الأخطاء وتحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد الحكومية، اضافة الى توفير البيانات والمعلومات الدقيقة.

وأكدت الوزيرة، أن هذه الخطوة واحدة من الخطوات التي وضعتها الحكومة في منهاجها وتبنتها الهيئة العامة للجمارك لتطبيق التكنولوجيا ومواكبة دول العالم .

من جانبه قال مدير عام الجمارك المستشار حسن العكيلي في كلمته خلال الحفل، إن الهيئة ملتزمة بواجباتها والتي تتمحور في ثلاث محاور رئيسية أولها تسهيل التجارة المشروعة ومحور الحماية من خلال تطبيق قرارات الحكومة في مجال التقييد والمنع والتي توفر الحماية للمستهلك والمجتمع من دخول المواد الممنوعة اضافة الى محور الجباية والإيرادات والذي سيتم السيطرة عليه من خلال تطبيق نظام تحديث واتمتة الجمارك (الاسيكودا ).

وبينت الهيئة، أنها سبق أن طبقت هذا البرنامج في مطار بغداد الدولي/جمرك الشحن الجوي، مؤكدة أن الخطوات متسارعة لتطبيقه في جميع المناطق والمراكز الجمركية وباقي دوائرها .

واضافت ، ان نظام اتمتة وتحديث الكمارك من خلال تطبيق برنامج (الأسيكودا ) والمعمول به في اكثر من (100) دولة والذي جاء بعد توقيع عقد شراكة من قبل وزارة المالية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الأونكتاد ) في عام 2021 حيث تم ارسال فريق دولي مختص من (الأونكتاد ) يشرف على تطبيق البرنامج بالتعاون مع فريق عمل من الكمارك العراقية وتم الشروع بتهيئة المتطلبات لتنفيذه وجرى تدريب الموظفين للعمل على ادارته واكتساب الخبرات من الفريق الدولي فضلا عن ادخالهم في ورش تدريبية في داخل وخارج العراق.