الجمارك السورية لشفق نيوز: الإسمنت العراقي خطة مرحلية لرفع التوريد

شفق نيوز- دمشق

تشهد المرحلة الأولى من استيراد الإسمنت العراقي إلى سوريا دخول شحنات بشكل تدريجي، بهدف اختبار آلية العمل ميدانياً وضمان انسيابية الإجراءات على المعابر الحدودية.

وذكر مدير المكتب الإعلامي للمنافذ والجمارك السورية، مشير الرماح، لوكالة شفق نيوز، أنه من المتوقع أن ترتفع وتيرة الشحنات تباعاً وفق نتائج التقييم في المرحلة التشغيلية الأولى، بما يضمن تحسين كفاءة عمليات النقل والتوريد.

وأضاف: "تتم عملية التنسيق عبر قنوات اتصال مباشرة بين الجهات المعنية في سوريا والعراق، حيث يجري تبادل القوائم المسبقة للشحنات وتحديد مواعيد العبور بدقة، إلى جانب العمل على توحيد الإجراءات الجمركية والفنية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز مستوى الرقابة".

كما أكد أن الشحنات تدخل بشكل رئيسي عبر منفذ التنف – الوليد الحدودي، إضافة إلى بدء استقبال الإسمنت عبر منفذ اليعربية – ربيعة، ضمن خطة تهدف إلى توزيع الحركة التجارية على أكثر من معبر، بما يضمن مرونة تشغيلية ويخفف الضغط عن المنافذ.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار إلى أنه من المتوقع أن يسهم استيراد الإسمنت في تعزيز توفر المادة في الأسواق المحلية والحد من تقلبات الأسعار، فضلاً عن تنشيط قطاع البناء، ما ينعكس إيجاباً على القطاعات المرتبطة به.

وصباح اليوم، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية انطلاق أول شحنة من مادة الإسمنت العراقي المخصصة للتصدير إلى سوريا عبر منفذ الوليد الحدودي البري الدولي.

وجرت عملية التصدير بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الهيئة الفريق عمر عدنان الوائلي، الذي شدد على أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على نجاح الإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة في إدارة المنافذ الحدودية، فضلاً عن ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق العالي والتكامل بين المؤسسات الحكومية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن منفذ الوليد الحدودي يشهد جاهزية متقدمة من حيث الإجراءات الفنية والإدارية، ما يؤهله لأداء دور محوري في تسهيل انسيابية حركة البضائع وتعزيز النشاط التجاري.