الجفاف يشكل خطرا على الطاقة النظيفة

شفق نيوز/ يتسبب الجفاف الشديد في جفاف الأنهار والخزانات الحيوية لإنتاج الطاقة الكهرومائية الخالية من الانبعاثات في العديد من البلدان حول العالم ، وفي بعض الحالات تدفع الحكومات إلى الاعتماد بشكل أكبر على الأحافير الوقود.

وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها؛ ان المشكلات الناشئة في إنتاج الطاقة الكهرومائية في أماكن مثل الولايات المتحدة والصين والبرازيل ما يقول العلماء وخبراء الطاقة إنها ستكون مشكلة طويلة الأجل للصناعة حيث يتسبب تغير المناخ في طقس أكثر تقلبًا ويجعل الوصول إلى المياه أقل موثوقية.

كما يمكن أن تشكل تهديدًا للطموحات الدولية لمكافحة الاحتباس الحراري من خلال إعاقة أحد الأشكال الرئيسية للقوة النظيفة الحالية. الطاقة الكهرومائية هي أكبر مصدر للطاقة النظيفة في العالم وتشكل ما يقرب من 16٪ من توليد الكهرباء في العالم ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA).

هذا العام، تسبب الجفاف الناجم عن المناخ في حدوث أكبر اضطرابات في توليد الطاقة الكهرومائية منذ عقود في أماكن مثل غرب الولايات المتحدة والبرازيل. لا تزال الصين تتعافى من آثار الجفاف الشديد العام الماضي على إنتاج الطاقة المائية في مقاطعة يوننان في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.

في العام الماضي في ملاوي، على سبيل المثال، أجبرت الفيضانات والحطام الناجم عن العواصف الضخمة محطتين للطاقة على التوقف عن العمل، مما قلل من قدرة الطاقة الكهرومائية من 320 ميجاوات إلى 50 ميجاوات، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

أجبرت تلك الآثار مشغلي شبكات الكهرباء على الاعتماد بشكل أكبر على محطات الطاقة الحرارية، التي تعمل غالبًا بالغاز الطبيعي أو الفحم، ومطالبة الشركات بالحد من استخدام الكهرباء لمنع الانقطاعات.

في ولاية كاليفورنيا، اضطر مشروع مياه الولاية إلى إغلاق محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 750 ميغاواط في بحيرة أوروفيل هذا الشهر للمرة الأولى منذ بنائه في عام 1967 بسبب انخفاض مستويات المياه. في السنوات الجيدة ، يمكن للمحطة أن تزود نصف مليون منزل بالطاقة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) إنه في سد هوفر الضخم 2000 ميجاوات على نهر كولورادو على حدود نيفادا وأريزونا، انخفض الإنتاج أيضًا بنحو 25٪ الشهر الماضي.

دفعت إمدادات الطاقة المحدودة في كاليفورنيا ، مدفوعة جزئيًا بإنتاج الطاقة الكهرومائية المنخفض، الحاكم جافين نيوسوم إلى إصدار أمر في 30 يوليو يسمح لمستهلكي الطاقة الصناعية بالعمل على مولدات الديزل والمحركات التي تنبعث منها المزيد من غازات الاحتباس الحراري.

كما سمح الأمر للسفن الموجودة في الميناء باستخدام مولدات الديزل بدلاً من توصيلها بالشبكة ، ورفع القيود المفروضة على كمية الوقود التي يمكن أن تستخدمها محطات الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة.