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الجفاف وغلاء الأسعار يهددان بفقدان هوية بلدة الجاموس في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-01T12:56:19+0000
الجفاف وغلاء الأسعار يهددان بفقدان هوية بلدة الجاموس في العراق

شفق نيوز/ يعاني مربو الجاموس في نينوى من تحديات عديدة تواجههم اضطرت البعض منهم إلى بيع حيواناتهم بسبب عدم قدرتهم على توفير الأعلاف لها بسبب ارتفاع أسعارها، إلى جانب شح المياه والجفاف الذي يعد العدو الأبرز لهذه المواشي.

وتعد ناحية بادوش والتي تقع في منطقة الجزيرة قرب قضاء تلعفر، مدينة الجاموس لكونها تقع على نهر دجلة الذي يؤمن المياه للجاموس، إلا أن موجة الجفاف وشح المياه التي يمر بها العراق انعكست بشكل كبير على مربي الجاموس، فهم بحاجة دائمة إلى الماء فضلاً عن كميات كبيرة من الأعلاف لإطعام حيواناتهم.

في الآونة الأخيرة اضطر مربو الجاموس إلى بيع بعض جواميسهم لتأمين الأعلاف لباقي القطيع بعد أن رفعت الدولة الدعم عن الأعلاف واللقاحات البيطرية وهو إجراء أضرهم بشدة بحسب ما أكدوا لوكالة شفق نيوز.

ويقول مربي الجاموس شهاب احمد عبد سلطان، إن "أسعار نخالة الدقيق وحب عباد الشمس وبذور القطن وغيرها من أعلاف الجاموس ارتفعت بشكل كبير، وفي السابق كانت الدولة تدعمنا إلا أن هذا الدعم توقف منذ سنوات".

وهو ما يتفق معه مربي الجاموس احمد سلوان، ويضيف أيضاً أن "قلة الأمطار والجفاف هو الآخر أثر بشكل واضح على تربية الجاموس".

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