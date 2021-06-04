الجفاف وشح الموارد يهددان بفقدان 75‎% من ثروة ديالى السمكية

شفق نيوز/ حذر مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة، من فقدان 75% من الثروة السمكية في المحافظة جراء الجفاف وشُح الموارد المائية، داعيا الى انقاذ الثروة وتأمين بدائل مائية لتفادي كوارث اقتصادية.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى الدكتور محمود فرحان الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى مهددة بفقدان اكثر من 75% من الثروة السمكية جراء الجفاف وشح الايرادات المائية وعدم الاستخدام المبرمج للمياه بالشكل الصحيح"، محذراً من "كوارث اقتصادية ومعيشية في حال غياب الحلول اللازمة للحفاظ على الثروة السمكية التي سجلت انتعاشا اسهم في دعم الدخل المادي للكثير من مربي الاسماك في ديالى".

وبين ، ان "غالبية مشاريع الثروة السمكية تعتمد على الاقفاص العائمة او الاحواض وتحتاج الى مياه وفيرة ودائمة الا ان ازمة نقص المياه ستخلف عواقب وخيمة تطال مشاريع الثروة السمكية".

ودعا الشمري وزارة الموارد المائية الى "اعتماد خطط ناجعة وسريعة لمعالجة ازمة المياه وانقاذ الثروة السمكية من الضياع والاندثار وتبعات الازمة السلبية على الواقع الزراعي"، متوقعاً "هجرة للمزارعين ومربي الحيوانات من الارياف الى المدن".