الجبن المصري يترقب نمواً كبيراً في الأسواق العراقية

شفق نيوز- القاهرة

أفاد المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، يوم الأحد، بأن العراق يُعدّ واحدًا من أهم الأسواق العربية الواعدة أمام صادرات الجبن المطبوخ المصري خلال السنوات الأربع المقبلة، إلى جانب السعودية وليبيا والإمارات.

وذكر المجلس في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق العراقية تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية بفضل ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المستوردة، ولا سيما منتجات الألبان والأجبان التي تحظى بإقبال واسع داخل العراق، ما يعزز فرص التوسع وزيادة الحصة السوقية للمنتج المصري".

وأكد المجلس، أن "الشركات المصرية تمتلك القدرة على تلبية احتياجات السوق العراقي من حيث الكميات والجودة وسرعة التوريد، خصوصًا مع التوسع الكبير في خطوط الإنتاج داخل مصر خلال الفترة الأخيرة".

وأشار إلى أن "العمل جارٍ على تعزيز وجود المنتجات المصرية في العراق من خلال تحسين معايير التعبئة والتغليف ورفع القدرة التنافسية، بما يتماشى مع متطلبات السوق العراقي وذوق المستهلك المحلي".

وبحسب المجلس، فإن التركيز على العراق يأتي ضمن خطة مصرية شاملة تستهدف زيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية، مستفيدة من النمو المستمر في الطلب داخل الأسواق العربية وامتلاك مصر طاقة إنتاجية قادرة على دعم التوسع في المنطقة.