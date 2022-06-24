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الثروات الطبيعية: هجوم "كورمور" لم يسفر عن خسائر بشرية ومادية وعمليات الانتاج مستمرة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-24T12:32:43+0000
الثروات الطبيعية: هجوم "كورمور" لم يسفر عن خسائر بشرية ومادية وعمليات الانتاج مستمرة

شفق نيوز/ قالت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف حقل "كومور" الغازي في السليمانية لم يسفر عن أية خسائر بشرية ومادية.

وذكرت الوزارة، أنها شكلت غرفة عمليات مشتركة مع شركة "دانة غاز" المستثمرة في الحقل بعد الهجومين اللذين طالا الحقل مؤخرا.

وأكدت الثروات الطبيعية أن عمليات الإنتاج داخل الحقل مستمرة بنفس الوتيرة ولم تتأثر بالهجوم، وفقا لمحطة "كوردستان 24" المقربة من حكومة الإقليم.

وتعرض حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية، في وقت سابق من اليوم، لقصف صاروخي هو الثاني من نوعه خلال 72 ساعة.

وكانت شركة دانة غاز قد أعلنت، أمس الخميس، أن الهجوم الصاروخي الأول الذي استهدف حقل كورمور يوم الأربعاء، لم يتسبب بتعطيل الإنتاج.

وتقوم شركة "دانة غاز" وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كوردستان، بإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في الإقليم.

كما تمتلك "دانة غاز" أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كوردستان بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.

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