الثاني في شهر.. البنك المركزي يخفض الليرة السورية

شفق نيوز/ قرر مصرف سوريا المركزي، يوم الخميس، خفض قيمة الليرة أمام الدولار إلى 6650، في ثاني تخفيض في غضون شهر، لتسجل العملة السورية هبوطاً إضافياً.

قال المركزي السوري في بيان، إنه قرر خفض سعر الليرة أمام الدولار إلى 6650 بعدما كانت 4522، أي بنسبة 47%.

وسبق أن أعلن المصرف المركزي عن خفض قيمة الليرة السورية إلى 4522 ليرة أمام الدولار، وذلك بعد أن كان السعر الرسمي السابق 3015 ليرة، وفقاً لوكالة "رويترز".

ورغم هذه التخفيضات المتلاحقة فإنها لا تعبر عن قيمة الحقيقة لليرة أمام الدولار، إذ يقدر خبراء بأن السعر الحقيقي للدولار يزيد عن 10 آلاف ليرة على الأقل.

وتعاني سوريا أزمة اقتصادية نجمت عن اندلاع احتجاجات شعبية ضد النظام في العام 2011، وذلك قبل أن تتحول إلى صراع دموي أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص، وتهجير أكثر من نصف السكان داخل وخارج البلاد.

وأزمة عملة ترجع في جانب منها إلى انهيار مالي في لبنان والذي كان متنفسا للنظام السوري في تجنب الكثير من العقوبة، إلى جانب فقدان حكومة دمشق السيطرة على المناطق المنتجة للنفط في الشمال الشرقي.

ورفع انهيار الليرة الناجم عن هذه العوامل أسعار السلع وزاد المصاعب ليجد السوريون في المناطق الخاضعة للنظام، صعوبة في شراء الطعام ودفع فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات الأخرى.

وبات الوقود شحيحا للغاية، مما أجبر حكومة دمشق على تقنين استهلاك الكهرباء بل، وإغلاق المباني العامة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وكان سعر الليرة 47 للدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد.