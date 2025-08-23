"الثانية لتوليد الكهرباء".. العراق يستقبل أطول سفينة في تاريخ ميناء خور الزبير (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

استقبل ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة جنوبي العراق، اليوم السبت، أطول سفينة في تاريخ الميناء، وهي باخرة تركية لتوليد الكهرباء تحمل اسم (ORKA SULTAN)، ما يُظهر قدرة الميناء على استقبال السفن العملاقة ذات الخصوصية الفنية.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة شهدت حدثاً استثنائياً بدخول أطول سفينة بتاريخ الميناء وهي الباخرة التركية لتوليد الكهرباء (ORKA SULTAN)، ما يعكس التطور الكبير في القدرات الملاحية لموانئ العراق".

وأضاف الفرطوسي أن "السفينة يبلغ طولها 289 متراً، وعرضها 45 متراً، فيما بلغ غاطسها 8 أمتار، وقد رست بنجاح على رصيف رقم 13 بعد خطة ملاحية دقيقة وإجراءات إرشاد متقنة لضمان سلامة العملية".

وأوضح أن "دخول الباخرة تم بتنسيق عالٍ بين قسم السيطرة والتوجيه البحري وقسم الشؤون البحرية/شعبة الملاحة البحرية، حيث تولت السواحب (واسط) و(الواصلية) و(الحواراء) مهمة التأمين والمناورة، فيما قاد عملية الإرشاد المرشد البحري الكابتن رعد حمادة علي باحترافية عالية، مروراً بمنطقة عمل النفق المغمور وصولاً إلى الرصيف المخصص".

وأشار الفرطوسي إلى أن "ميناء أم قصر كان قد استقبل قبل أيام باخرة توليد الكهرباء الأولى، بقيادة المرشد البحري عقيل عبد الباري، ما يعكس كفاءة وخبرة الملاكات البحرية العراقية في التعامل مع السفن العملاقة والمتخصصة، ويعزز مكانة الموانئ العراقية على الصعيدين الإقليمي والدولي".

والخميس الماضي، 21 آب الجاري، وصلت إلى رصيف 9 في ميناء أم قصر الجنوبي، أول باخرة تركية مخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 125 ميغاواط، وذلك ضمن عقد حكومي يهدف إلى تعزيز منظومة الطاقة الوطنية بأكثر من 250 ميغاواط يومياً.

وسبق وأن أعلنت شركة "كار باور شيب" التركية المشغلة لمحطات الطاقة العائمة، عن توقيعها عقدا لتزويد العراق بما يصل إلى 590 ميغاواط من الكهرباء لتحقيق استقرار في الشبكة الوطنية للبلاد.

وتقول وكالة رويترز، أنه من المقرر أن ترسو وحدتان عائمتان لتوليد الكهرباء في ميناءي خور الزبير وأم قصر في البصرة، على أن يبدأ تشغيلهما في غضون شهر.