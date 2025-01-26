التومان الإيراني يواصل سقوطه أمام الدولار الأمريكي

شفق نيوز/ انخفض التومان الإيراني مرة أخرى، يوم الأحد، وتجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد في السوق الإيرانية 84,000 تومان ووصل إلى 84,350 تومان.

وسجل السعر الرسمي الذي يتم التعامل به حكومياً، صباح اليوم 64,500 تومان، بانخفاض بلغ 30% عن قيمة العملة منذ أربعة أشهر.

ويأتي انخفاض قيمة التومان الإيراني في وقت وصل فيه التضخم إلى أكثر من 52% بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسكن.

وتشهد العملة الايرانية انهياراً مستمراً ما يؤثر على الاقتصاد هناك بشكل غير مسبوق، في ظل جملة من المشكلات التي تواجه حكومة الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان.