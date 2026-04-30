التومان يفقد 65% من قيمته خلال 6 أشهر.. الدولار يلامس عتبة 180 ألفاً في طهران

شفق نيوز - طهران

واصلت العملة الإيرانية، صباح اليوم الخميس، تراجعها الحاد في الأسواق الموازية مقابل الدولار الأميركي تزامناً مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران وسط مخاوف من احتمالية تجدد النزاع العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى تداول الدولار الأمريكي بمعدل 179,850 توماناً، لتبلغ نسبة خسائر العملة المحلية أكثر من 16% خلال اسبوع واحد، ونحو 38. 65% خلال الأشهر الستة الماضية مدفوعة بتصاعد التوترات الإقليمية والحصار البحري المستمر على ناقلات النفط الإيرانية في مضيق هرمز.