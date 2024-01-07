بمعدل 150 مقمق .. العراق يوقع عقد استثمار ومعالجة الغاز من حقل "نهر بن عمر"

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأحد، على أهمية عقد إستثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة ( 150 ) مقمق "مليون قدم مكعب قياسي باليوم" قابلة لاضافة (150) مقمق اخرى للمرحلة الثانية بحسب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة .

جاء ذلك خلال رعايته حفل التوقيع بين شركة غاز الجنوب وشركة غاز الحلفاية المحدودة.

وقال عبد الغني في كلمة له خلال مراسم توقيع العقد، ان هذا المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة انتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية ، وتقليل الاستيراد الخارجي ، الى جانب انشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر .فضلاً عن ايقاف الانبعاثات الضارة ، والحفاظ على البيئة .

واشار الوزير الى اهمية هذا العقد الذي يوفر (5000) فرصة عمل ، ويمنع من طرح أكثر من (8) اطنان من الملوثات الى الجو.

من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية ان هذا المشروع الاستثماري ، يمثل رافداً مهماً وداعماً للاقتصاد الوطني ، معبراً عن أمله في زيادة هذه المشاريع التي تصب في مصلحة العراق .

بدوره قال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر خلال الحفل، ان هذا العقد هو بصيغة (Boot) اي بناء ، تملك ، تشغيل، نقل ، ملكية ، ومدة انجاز المرحلة الاول هي (36 ) شهراً .

واشار الوكيل ان هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من العقود التي ابرمتها الوزارة، وتهدف من خلالها الى استثمار جميع كميات الغاز المصاحبة من الحقول النفطية ، لدعم قطاع الطاقة ، ولتعزيز للإنتاج الوطني .

فيما أكد مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي على ان صيغة العقد " استثماري " يهدف الى قيام الشركة المتعاقدة باستثمار وتجميع ومعالجة كمية (150) مقمق من الغاز الذي يحرق حالياً في حقل نهر بن عمر بمحافظة البصرة ، والذي يهدف الى زيادة الانتاج لدعم قطاع الطاقة الكهربائية ، وتصدير الفائض من المكثفات والغاز السائل الى خارج العراق ، وتقليص عمليات الانبعاثات الكربونية .

واكد ممثل شركة غاز الحلفاية المحدودة احمد المحسن ان العقد يهدف الى بناء وتطوير ونقل ومعالجة الغاز المحروق لكمية( 150 ) مقمق ، قابلة للزيادة الى (150 ) مقمق للمرحلة الثانية .

ونبه المحسن الى ان المشروع سيوقف طرح (8) اطنان من الملوثات الى الجو ، الى جانب توفير (5000) فرصة عمل .