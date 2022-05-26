التهميش ينذر بتراجع الزراعة في "سلة" خبز العراق

شفق نيوز / اتهم مدير زراعة نينوى، ربيع يوسف صوران، يوم الخميس، وزارة الزراعة الاتحادية، بتهميش المحافظة، وفلاحيها بصورة كبيرة.

وقال صوران في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "نينوى كانت تحتاج إلى 2000 مرشة ري كدفعة أولى، لكن الوزارة لم تجهزها في العام الماضي إلا بسبع مرشات فقط، وهذا رقم مخجل ومعيب بحق نينوى التي توصف بأنها سلة خبز العراق".

وأبدى المسؤول المحلي، قلقه من الموسم القادم، حيث أشار إلى أن "نينوى فيها 8 ملايين دونم صالحة للزراعة ويزرع الفلاح في نينوى قرابة 6 مليون منها، كل عام بالحنطة والشعير ومحاصيل أخرى، وقد يشهد العام المقبل زراعة ما دون النصف، بسبب الجفاف".

وفيما يخص الموسم الزراعي الحالي، أوضح صوران، أن "الأرقام وإنتاج المحافظة من الحنطة والشعير لا يذكر مقارنة بالسنوات السابقة"، محذراً من "تأخر إكمال مشروع ري الجزيرة الذي يوفر المياه لمشاريع زراعية عملاقة".

وبين أن "بقاءه خارج الخدمة أمر لا يبشر بخير مطلقا ويجب على الحكومة العراقية ووزارة الزراعة، أن تضع هذا المشروع من أولولياتها لأنه سيوفر إنتاجاً بكميات هائلة للبلاد ويوفر آلاف الفرص لليد العاملة".

وختم مدير زراعة نينوى، حديثه بالقول إن "موسم الحصاد الحالي اقتصر على الأراضي التي تروى بنظام المرشات، أما الأراضي التي يعتمد أصحابها على مياه الأمطار فلم يحصد منها إلا ما ندر".

ويتعرض العراق إلى قلة مناسيب المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، اضافة إلى شح واضح في مياه الامطار، الامر الذي أدى الى نقص في الانتاج الزراعي في البلاد.