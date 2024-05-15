التنمية الدولي يفتتح فرعاً جديداً في التايمز سكوير بالبصرة

شفق نيوز/ أعلن مصرف التنمية الدولي عن افتتاح فرع جديد له في مركز التايمز سكوير بمحافظة البصرة، مؤكدا اعتماده إستراتيجية جديدة لتعزيز الخدمات المصرفية وتحفيز الاستثمار في جنوب العراق.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "افتتح يوم الأول من أمس (13 آيار)، مصرف التنمية الدولي فرعه الثاني في محافظة البصرة، في مول التايمز سكوير، ليقدم خدماته المصرفية للمواطنين ورجال الأعمال في هذه المنطقة الحيوية من جنوب العراق".

وبين، أن هذا الافتتاح يأتي ضمن استراتيجية المصرف للتوسع وتحديث شبكته الفعالة من الفروع، بهدف تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة ومريحة للعملاء.

وقال المدير المفوض للمصرف سعد فائق، إن هذا الفرع سيكون رافدًا هامًا للتنمية الاقتصادية في البصرة وسيعزز من فرص الاستثمار والنمو في المنطقة.