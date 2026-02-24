التنمية الدولي يتحرك صوب ثلاث فئات استثمارية في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن مصرف التنمية الدولي، إطلاق ثلاثة منتجات مالية واستثمارية جديدة تستهدف المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ضمن توجه يقول المصرف إنه يهدف إلى تعزيز السيولة وتحفيز النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص عبر حلول مرنة بعوائد تنافسية.

وذكر المصرف أن المنتجات الجديدة جاءت استجابةً لحاجة السوق إلى أدوات تمويلية أكثر مرونة تساعد على التوسع وتدعم الاستقرار المالي ضمن بيئة مصرفية آمنة.

وأشار المصرف في بيان إلى أن المنتجات الثلاثة تتضمن حساب الأرباح، ويمنح العملاء أرباحاً بنسبة 6.5 بالمئة تُصرف مقدماً بما يوفر سيولة فورية تساعد على إعادة الاستثمار أو إدارة الالتزامات المالية منذ اليوم الأول، وقروض تمويل المشاريع، وبفائدة مخفّضة تبلغ 3.5 بالمئة لدعم نمو الأعمال وتسريع التوسع، بما يتيح للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل، وحساب الوديعة الاستثمارية، بعوائد سنوية تصل إلى 10 بالمئة تُوزّع شهرياً، بما يوفّر دخلاً منتظماً للمستثمرين وفق ما أكده المصرف

وفي خطوة قال إنها تأتي ضمن مسؤوليته المجتمعية ومراعاةً للبعد الإنساني، أعلن مصرف التنمية الدولي تأجيل جميع الأقساط المستحقة خلال شهر رمضان لموظفي القطاع الحكومي، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم.