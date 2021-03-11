التميمي تطالب الحكومة بالاستغلال الأمثل لارتفاع أسعار النفط

شفق نيوز/ دعت النائبة السابقة صباح التميمي، يوم الخميس، الحكومة العراقية إلى الاستغلال الأمثل لارتفاع أسعار النفط، وتأسيس صندوق سيادي للطوارئ.

وقالت التميمي، المختص بالشأن الاقتصادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأسعار الحالية للنفط الخام تتجه نحو الارتفاع بفعل البيانات الأخيرة من منظمة الصحة العالمية حول قرب انتهاء جائحة كورونا في حزيران 2021، إضافة إلى تخفيض السعودية لإنتاجها اليومي بمقدار مليون برميل طيلة الشهرين المقبلين، وكذلك تحسن هامش أرباح شركات التكرير، وتراجع قيمة الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسة الأخرى، يجب استثمارها من قبل الحكومة العراقية".

وأكدت على "ضرورة استفادة الحكومة العراقية الآن من ارتفاع أسعار الذهب الأسود في تأسيس صندوق سيادي للطوارئ ليكون حائط الصد لأي أزمة مقبلة"، مبينة أن "الاقتصاد العراقي ريعي ويتأثر بشكل مباشر مع حدوث أي أزمة عالمية".

هذا ويعتمد العراق بنسبة تصل إلى 95% وفق التقديرات الحكومية على الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام في الأسواق العالمية.

وبلغت صادرات العراق النفطية لشهر شباط الماضي أكثر من 82 مليون برميل بمعدل إنتاج يومي بلغ مليونين و 960 الف برميل يومياً، بقيمة عائدات مالية أولية بلغت 5 مليارات دولار بمعدل السعر الموزون (أولي) 60 دولار للبرميل الواحد وفقاً لبيان شركة سومو بموقعها الرسمي.