التمويل الدولي: العراق لن يتأقلم مع تراجع النفط

شفق نيوز/ رأى معهد التمويل الدولي، يوم السبت، أن العراق لا يستطيع التأقلم مع تراجع أسعار النفط، حتى بعد أن خفض توقعاته لأسعار الخام هذا العام، من 85 إلى 80 دولاراً للبرميل.

وذكر المعهد في تقرير له، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الارتفاع المتواضع المتوقع في الطلب العالمي على النفط، إلى جانب التخفيضات المستمرة في إنتاج (أوبك بلس) قد يفضي إلى رفع أسعار خام برنت من متوسط 78 دولاراً بالربع الثاني إلى 84 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من العام.

وأضاف التقرير أن "كبار مصدّري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البعض لا يمكنهم أن يتأقلموا جيداً في حال انخفضت أسعار خام برنت إلى 75 دولاراً للبرميل"، مشيراً إلى أن "أسعار نقطة التعادل المالية في الميزانية، والتي من شأنها أن توازن الميزانيات المرجحة لعام 2023، هي 83 دولاراً في ميزانية العراق، و82 دولاراً للسعودية، و 72 دولاراً للكويت، و 51 دولاراً للإمارات".

وتراجعت أسعار النفط من متوسط 84 دولاراً للبرميل في أبريل / نيسان الماضي، إلى 76 في 19 مايو / أيار الجاري، وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ الطلب العالمي وزيادة كبيرة في المعروض من خارج "أوبك بلس".

وتشير أسواق العقود الآجلة، اعتباراً من 19 مايو / أيار، إلى أن أسعار النفط ستنخفض إلى متوسط 77 دولاراً في 2023، بينما ظل إجمالي مخزون النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للربع الأول من 2023 أقل بكثير من المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية، حتى الربع الأول.

وفي هذا الصدد، توقع المعهد ارتفاع مستوى المخزون بشكل كبير لبقية هذا العام، مع استمرار ضعف الطلب العالمي على النفط.

ورجح في السيناريو السلبي أن يبلغ متوسط أسعار النفط 76 دولاراً للبرميل في 2023، مع احتمال بنسبة 20 في المئة، ومع ذلك، لفت إلى أن الاقتصادات الناشئة قد تشهد نمواً أقوى لا سيما الصين والهند، فيما توقع انخفاض إنتاج النفط في روسيا.

وفي 15 مايو / أيار الجاري، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها ستشتري ما يصل إلى 3 ملايين برميل يومياً للاحتياطي الاستراتيجي لتجديد احتياطيات النفط بعد الإصدار التاريخي العام الماضي.

وفي هذا السيناريو الصاعد، يتوقع المعهد أن يبلغ متوسط أسعار النفط 86 دولاراً للبرميل في 2023 و88 في 2024، مع احتمال 30 في المئة.

من ناحية أخرى، أفاد معهد التمويل، بأن العالم يشهد الآن زيادة الطلب على النفط بمقدار 1.7 مليون برميل في اليوم (أقل من 2.2 مليون برميل في اليوم التي تتوقعها وكالة الطاقة الدولية) ليصل إلى متوسط 101.4 مليون برميل في اليوم بـ 2023، وتمثل الصين 65٪؜ من نمو الطلب العالمي على النفط.

وتوقع المعهد أيضاً أن تشهد الهند والاقتصادات الآسيوية الأخرى نمواً قوياً في الطلب بمعدل 0.3 مليون برميل في اليوم و0.4 مليون برميل باليوم على التوالي.

لكن، وحسب معهد التمويل، فإن الطلب على النفط في الولايات المتحدة وأوروبا، قد يكون ثابتاً بشكل عام، ومع ذلك، هناك الكثير من عدم اليقين في شأن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وتأثيراتها على استهلاك النفط.