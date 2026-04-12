التمر بدل النفط.. تجارة محدودة بين العراق وبريطانيا

أظهرت بيانات التجارة الدولية الحديثة، أن حجم صادرات العراق إلى المملكة المتحدة لا يزال محدوداً خلال عام 2025، إذ بلغت قيمتها نحو 4 ملايين دولار فقط، ما يعكس تواضع مستوى التبادل التجاري بين البلدين مقارنة بشركاء العراق الآخرين.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الصادرات العراقية إلى بريطانيا لا تتركز على النفط كما هو الحال مع معظم دول العالم، بل تتجه بشكل رئيسي نحو المواد الغذائية والمنتجات البسيطة.

وتصدّرت قائمة الصادرات المشروبات والمواد الغذائية، مثل التمر الذي بلغت قيمته نحو 883 ألف دولار، إضافة إلى المنتجات الغذائية المصنعة كالدبس بنحو 454 ألف دولار، إلى جانب كميات محدودة من المنسوجات بقيمة 134 ألف دولار، وبعض المعدات الخفيفة ومنتجات أولية أخرى.

في المقابل، سجلت صادرات النفط العراقية إلى بريطانيا مستويات متدنية جداً، ما يشير إلى أن السوق البريطانية لا تُعد وجهة رئيسية للنفط العراقي، في ظل اعتماد لندن على مصادر بديلة للطاقة.

وتعكس هذه الأرقام طبيعة العلاقة التجارية بين البلدين، والتي ما تزال دون مستوى الطموح، رغم وجود فرص محتملة لتطويرها في مجالات غير نفطية خلال السنوات المقبلة.