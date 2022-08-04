التفاح اللبناني مقابل مزيج "الفيول" العراقي

شفق نيوز/ اقترحت الهيئة اللبنانية لمعالجة المسائل الانمائية في الشمال، يوم الخميس، تصدير التفاح اللبناني الى العراق، في مقابل الحصول على "الفيول" العراقي.

واكدت الهيئة المكونة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي خلال اجتماعها برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على ضرورة وضع رؤية شاملة لتنمية منطقة الشمال اللبناني ووضع دراسات، بحسب وسائل اعلام لبنانية.

وبينت ان "هناك العديد منها قابل للتنفيذ والبعض الآخر يمكن تحقيقه في المديين المتوسط والبعيد".

وأضافت "قدمنا خلال هذا الاجتماع اقتراحاً من اجل شراء التفاح اللبناني من المزارعين وتصديره الى العراق، في مقابل تزويدنا بالفيول كخطوة أولى، وسيكون لها اثار ايجابية على الاقتصاد اللبناني بشكل عام وعلى المزارعين بشكل خاص".

ووقع لبنان مع العراق اتفاقاً في تموز/ يوليو 2021 لاستيراد مليون طن من وقود "الفيول" للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ31 الف طن من هذه المادة في 16 ايلول/ سبتمبر عام 2021.

و"الفيول" مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، حيث يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.