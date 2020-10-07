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التعافي الاقتصادي والانتخابات الامريكية تقفزان بأسعار الذهب

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-07T10:41:29+0000
التعافي الاقتصادي والانتخابات الامريكية تقفزان بأسعار الذهب

شفق نيوز/ ارتفع الذهب نحو واحد بالمئة، اليوم الأربعاء، متعافيا من خسارة تكبدها في وقت مبكر وهبوط بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي والضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1895.46 دولار للأونصة.

وهبط الذهب التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلي 1901.60 دولار للأونصة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الذي لا يزال يُعالج من كوفيد-19، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز إضافي حتى انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وعزز الإعلان الدولار الأمريكي ودفع الذهب للهبوط. وينظر إلى المعدن الأصفر على نطاق واسع على أنه وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وفي وقت لاحق، طلب ترامب من الكونجرس تمديد مساعدات أجور جديدة بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.8 بالمئة إلى 23.74 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 2.4 بالمئة إلى 868.92 دولار بينما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2354.11 دولار.

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