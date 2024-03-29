التضخم في فرنسا يتراجع لأدنى مستوى منذ 2021

شفق نيوز/ أصدر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا (INSEE) يوم الجمعة، بيانات التضخم الأولية بالبلاد خلال شهر مارس/آذار الجاري، والتي جاءت سلبية وأقل من توقعات الأسواق إلى حد كبير.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم، تباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلك في فرنسا ليسجل 2.4% على أساس سنوي، بأقل من توقعات الأسواق التي رجحت تباطؤ نمو التضخم إلى 2.8%.

واستقر التضخم السنوي داخل فرنسا، عند المستوى 3.2% بشهر فبراير/شباط الماضي، لكنه سجل خلال مارس/آذار الجاري، أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وعلى أساس شهري، تباطأ نمو التضخم في فرنسا ليسجل ارتفاعا بمقدار 0.3% لهذا الشهر، بأقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتباطؤ مؤشر التضخم بمقدار 0.5% بنفس الفترة، كما أنها أقل من القراءة السابقة لمعدل التضخم الشهري والتي بلغت 0.8% وتم تعديلها صعودا إلى 0.9%.

يشار إلى أن مؤشر التضخم الصادر عن INSEE في فرنسا هو مقياس لتحركات الأسعار من خلال المقارنة بين أسعار التجزئة لسلة من السلع والخدمات، وعادة ما تتراجع قوة شراء اليورو بسبب التضخم.