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التضخم في تركيا يطيح بمسؤول كبير وأردوغان يعين نائبه

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-29T05:30:37+0000
التضخم في تركيا يطيح بمسؤول كبير وأردوغان يعين نائبه

شفق نيوز/ أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس هيئة الإحصاء الوطنية سعيد إردال دينجر بموجب مرسوم صدر اليوم السبت، بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم.

وتعرض دينجر لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدرت معدل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عاما. 

وقالت المعارضة إن هذا الرقم أقل من الواقع، مشيرة إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل.

ولم يوضح أردوغان سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفية التركية، رئيسا جديدا لهيئة الإحصاء الوطنية بدلا من دينجر. 

وارتفع التضخم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركية.

ويجد أردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية، ويواصل الدفاع عن خياراته. 

وإدراكا منه للضرر الذي سببه التضخم للاقتصاد ولمستويات شعبيته، تعهد أردوغان في يناير بخفض التضخم في أسرع وقت ممكن.

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