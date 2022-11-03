التضخم في تركيا يرتفع إلى 85.51% في تشرين الأول الماضي

شفق نيوز/ ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى مستويات 85.51%، مقابل توقعات بارتفاعه إلى 85.6% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 25 عاما.

وسجل التضخم ارتفاعاً في تركيا ارتفاعاً من 83.45% في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل توقعات بارتفاعه إلى 85.6%.

وتعاني تركيا من معدلات تضخم هي الأعلى منذ 25 عاماً، في وقت يستمر فيه المركزي التركي بسياسة تخفيض أسعار الفائدة.

وصدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي، والتي جاءت إيجابية، حيث ارتفعت خلال أكتوبر 2022 إلى 157.69%، مقابل القراءة السابقة في أكتوبر 2021 عند مستويات 151.5%.

بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (تشرين الأول/أكتوبر) بنسبة 7.83%، مقابل ارتفاع بنسبة 4.78% خلال سبتمبر/ ايلول الماضي 2022، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء التركي.