التضخم في العراق يقفز إلى 4.3% خلال نيسان

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، يوم الاثنين، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 112.5 نقطة خلال شهر نيسان 2026.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في العراق خلال شهر نيسان 2026 نحو 112.5 نقطة، مقارنةً بـ110.6 نقطة في شهر آذار 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.7%، وهو ما يمثل معدل التضخم الشهري، وفقاً لبيانات الجهاز.

كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك مقارنةً بشهر نيسان من عام 2025، إذ بلغ آنذاك 107.9 نقطة، ليسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعاً بنسبة 4.3%.

وتشير البيانات إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد العراقي، مع تسجيل زيادة في مستويات الأسعار على الأساسين الشهري والسنوي خلال نيسان 2026.