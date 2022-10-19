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التضخم السنوي في منطقة اليورو يرتفع إلى 9.9% خلال ايلول

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-19T11:38:17+0000
التضخم السنوي في منطقة اليورو يرتفع إلى 9.9% خلال ايلول

شفق نيوز/ ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو ليسجل 9.9% خلال سبتمبر/ أيلول مقابل توقعات عند 10%.

وكان التضخم سجل في منطقة اليورو مستوى قياسيًا جديدًا في أغسطس آب بنسبة 9.1%، حيث كانت أسعار الطاقة المرتفعة هي القوة الدافعة الرئيسية.

وسجل بهذا التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي بنحو 2% وهو ما قد يدفع البنك إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية.

رفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي أسعار الفائدة لثاني مرة على التوالي بـ 75 نقطة أساس إلى 1.25% من مستويات 0.5% وهو المستوى الذي يعتبر الأعلى منذ 11 عاماً.

ويلوح خطر حدوث ركود كبير في اقتصاد المنطقة حيث يشعر المستهلكون بالألم ويقلصون استهلاكهم وتكافح الشركات مع ارتفاع أسعار الطاقة.

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