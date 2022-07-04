التضخم السنوي في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 24 عاماً

شفق نيوز/ أظهرت بيانات اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 78.62%، بما يفوق التوقعات قليلاً، مدفوعاً بتأثير الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الليرة.

وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 5.38%.

وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين قراءة تبلغ 78.35%.

وقفز مؤشر أسعار المنتجين 6.77% على أساس شهري في يونيو/حزيران، ليسجل زيادة سنوية بنسبة 138.31%