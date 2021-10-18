التزام "أوبك+" بخفض الإنتاج يتراجع لـ115% في الشهر الماضي

شفق نيوز/ كشفت مصادر في تحالف "أوبك+"، اليوم الاثنين، ان التزام الدول الأعضاء في التحالف بتخفيضات النفط تراجع قليلاً إلى 115% في ايلول/ سبتمبر الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين في التحالف، قولهما إن تراجع التزام الدول الأعضاء في التحالف بتخفيضات النفط، يوضح أن بعض الأعضاء ما زالوا يواجهون مشكلات في الإنتاج، وفقا لحصصهم المتفق عليها بسبب مشاكل فنية مختلفة.

واضافا أن روسيا رفعت إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.84 مليون برميل يومياً في الفترة من الأول حتى 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري من 10.72 مليون برميل يومياً في المتوسط في الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات اليوم الاثنين، مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كوفيد-19، واتجاه الدول نحو النفط مع ارتفاع اسعار الغاز والفحم.