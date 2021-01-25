التزام تحالف اوبك+ بالاتفاق النفطي يتراجع الى 99% في كانون الأول الماضي

شفق نيوز/ تراجعت نسبة التزام تحالف أوبك+ باتّفاق خفض الإنتاج، الذي وقّعت عليه الدول الأعضاء، في أبريل/نيسان 2020، إثر انهيار أسعار النفط بتفشّي وباء كورونا، قبل تعديل الاتّفاق، في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري.

وبحسب شركة آرغوس ميديا البريطانية المعنية بالشؤون الطاقة فإن معدّل التزام الدول الأعضاء في أوبك+، خلال ديسمبر/كانون الأوّل،بلغ 99%، مقابل 101% في الشهر الذي سبقه .

وأضافت أن "نسبة التزام الدول الأعضاء في منظّمة أوبك، في ديسمبر/كانون الأول 2020، وصلت نحو 103%، في مقابل 93% لحلفاء أوبك".

وأوضحت أن "10 دول أعضاء في أوبك، كانت قد التزمت بنسبة أكبر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي 104%، مقابل 95% لـ10 دول غير أعضاء في أوبك (الحلفاء في أوبك+)".

وبموجب اتّفاق أوبك+ الأخير (3 يناير/كانون الثاني الجاري) من المقرّر أن تحافظ الدول الأعضاء في أوبك+ على مستويات إنتاجها ثابتة، خلال فبراير/شباط ومارس/آذار المقبل، باستثناء روسيا وقازاخستان، اللتين سُمِح لهما بزيادة إنتاجهما معًا بنحو 75 ألف برميل يوميًا (65 ألف برميل لروسيا – 10 آلاف برميل لقازاخستان).

وفي أبريل/نيسان، تعهّدت "أوبك" وحلفاؤها (أوبك+) بخفض الإنتاج النفطي بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا، بدءًا من أوّل مايو/أيّار، وحتّى نهاية يونيو/حزيران، على أن يتراجع الخفض تدريجيًا، بدءًا من يوليو/تمّوز، ويمتدّ الاتّفاق حتّى أبريل/نيسان عام 2022.