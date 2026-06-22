التذبذب يخيم على أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، تذبذباً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 158,200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما كانت قد سجلت صباح اليوم 156,700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد تبلغ حالياً، 158,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 157,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، بلغت أسعار بيع الدولار 157,800 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 157,700 دينار مقابل 100 دولار.

هذا وارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، في وقت سابق، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، متجاوزة حاجز 158 ألف دينار لكل 100 دولار عند الساعة الواحدة ظهراً.