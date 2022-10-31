التخفيض أو مزيداً من الضرائب.. بايدن يهدد شركات الطاقة

شفق نيوز / أكد البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتحدث عن إمكانية فرض ضريبة على شركات النفط الكبرى في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين.

وقال مصدر في البيت الأبيض، إن "بايدن يرد على التقارير التي صدرت في الأيام الأخيرة عن شركات النفط الكبرى التي تحقق أرباحا قياسية حتى مع رفضها المساعدة في خفض أسعار الوقود للشعب الأميركي".

وأضاف المصدر، أن "بايدن سيطرح ضريبة على أرباح شركات الطاقة، حيث يسعى للضغط عليها لخفض الأسعار".

إلى ذلك، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن بايدن سيتحدث في كلمة من البيت الأبيض اليوم، عن إمكانية فرض ضريبة على شركات الطاقة، مع سعي إدارته لمكافحة ارتفاع أسعار البنزين قبل أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي.

بدورها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "بايدن مارس مجدداً الضغط على شركات النفط والغاز الكبرى لاستثمار أرباحها القياسية في خفض أسعار الطاقة للأُسر الأمريكية وزيادة إنتاجها".

وأضاف المسؤول، أن "الشركات إذا لم تفعل ذلك، سيطلب (بايدن) من الكونغرس التفكير في فرض ضرائب عليها وإخضاعها لقيود أخرى".