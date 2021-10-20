التخطيط: نمو اقتصاد العراق يتأثر بالاستقرار السياسي والأمني

شفق نيوز/ اكدت وزارة التخطيط، يوم الاربعاء، ان النمو الاقتصادي في العراق يتأثر بحجم الايرادات السنوية والاستقرار السياسي والامني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "النمو يتأثر بظروف متعددة منها زيادة حجم الايرادات والاستقرار السياسي والامني"، مبينا ان هذا "الاستقرار من شانه ان يشجع عمليات الاستثمار بالبلد وتنفيذ المشاريع".

واضاف ان "تنفيذ هذه المشاريع سيكون هناك ايرادات مالية تغطي او تلبي متطلبات تنفيذ المشاريع الاستثمارية"، لافتا الى انه "كلما زاد عدد المشاريع المنفذة وتقدم في نسب التنفيذ والانجاز سينعكس بالتأكيد على معدل النمو الاقتصادي وارتفاع النسبة".

واشار الهنداوي الى ان "العراق قد وصل في وقت سابق خلال الاعوام الماضية الى نمو في الناتج الاجمالي المحلي ما بين 7 الى 8%".

وتوقع صندوق النقد الدولي نموا كبيرا بالاقتصاد العراقي ليصل الى 10.5 بالمئة في 2022 مقارنة بـ 3.6 بالمئة في عام 2021 و-15.7 بالمئة في عام 2020، كما توقع انخفاض معدل التضخم الى 4.5 بالمئة.

ويعيش العراق توترات سياسية ناجمة عن رفض قوى سياسية وفصائل شيعية متنفذ لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم ١٠ تشرين الاول/أكتوبر الجاري، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع أعمال عنف في البلاد.