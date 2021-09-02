التخطيط: نسبة البطالة في العراق 13.8% والانبار تتصدر المحافظات بعدد العاطلين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، يوم الخميس، إنها ستجري مسحا جديدا للبطالة في العراق، فيما بينت أن آخر الإحصاءات تشير الى نسبة البطالة هي 13.8%.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ انه "من المؤمل اجراء مسح جديد للبطالة في العراق خلال الفترة القريبة المقبلة"، مبينا ان "الوزارة ما زالت تعتمد على المؤشرات السابقة في العراق والتي تشير الى نسبة البطالة هي 13.8%".

واضاف ان "اخر الاحصاءات تشير الى أن العاصمة بغداد كانت نسبة البطالة فيها 9.3%"، مشيرا الى ان "محافظة الانبار سجلت اعلى نسبة بطالة فيها وبواقع 32.4%، تليها محافظة دهوك بنسبة 26.4% ومن ثم محافظة ميسان بنسبة 20.4%، فيما تعد أقل نسبة للبطالة في العراق في محافظة كركوك بنسبة 6.3% تليها محافظة كربلاء بنسبة 6.7% تليها محافظة البصرة بنسبة 7.6%".

واوضح ان "نسبة البطالة في محافظات كوردستان بلغت 17.4% وفي محافظات الشمال 17.1% وفي محافظات الوسط 9.7% وفي المحافظات الجنوبية 14%"، لافتا الى نسبة البطالة في الريف بلغت 14% وفي الحضر بلغت 13.2%".

واشار الى انه "ليس هناك علاقة واضحة بين الفقر والبطالة في العراق لأنه الفقر متعدد الابعاد ويشمل السكن والدخل والتعليم والصحة، وقد يكون الإنسان عاطل عن العمل ولكن متوفر لديه خدمات السكن والتعليم والصحة"

وأكد أن "العلاقة بين البطالة والفقر تقتصر فقط بما يتعلق بالدخل بشكل أو بآخر، حيث أن العاطل سيواجه صعوبة في الحصول على الأموال في مواجهة الحياة".