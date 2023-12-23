العراق يباشر بفحص ووسم الذهب المستورد قبل دخوله لأسواقه

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، السبت، أن جميع الذهب المستورد سيتم فحصه و وسمه من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، قبل دخوله الى الأسواق العراقية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان اليوم ان هذا الاجراء جاء بعد دخول قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (23671) لسنة 2023 حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر كانون الأول الجاري.

وأضاف ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، تسلم أكثر من (25) كغم من الذهب المستورد خلال الأسبوعين الماضيين على شكل شحنات تم استيرادها من خارج العراق، وقد تمكن الجهاز من فحص ووسم جميع الكميات التي تسلمها، وتسليمها الى اصحابها.

وبيّن الهنداوي ان دائرة التقييس في الجهاز، وفّرت كل مستلزمات الفحص والوسم بوقت قياسي، من خلال استخدام الاجهزة الحديثة عالية الدقة في هذه العملية، مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء المذكور حدد أن يكون الذهب المستورد من قبل شركة مسجلة لدى دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية، ومسموح لها بالتحويل التجاري عبر النظام المصرفي، على أن يكون استيراد الذهب من خلال المنافذ الجوية حصرا، وتقوم الهيئة العامة للضرائب بترسيمه، ويتولى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فحصه و وسمه، فيما تتولى الهيئة العامة للكمارك، اجراءات حمايته وايصاله الى الجهاز.

وشدد المتحدث باسم الوزارة، ان الاجراءات الاخيرة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء، ستسهم كثيرا في الحد من الغش، لان الذهب المستورد سيتم ارساله مباشرة الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بحماية كمركية، لغرض فحصه و وسمه، قبل دخوله الى الاسواق.