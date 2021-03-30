التخطيط تؤشر ارتفاع أسعار مواد البناء في العراق لشهر شباط الماضي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع أسعار مواد البناء في العراق لشهر شباط الماضي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية ادى الى رفع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة على مستوى المحافظات كافة ما عدا اقليم كوردستان"، مبينا أنه "تمت متابعة وتسجيل 64 مادة بناء تم تسجيلها في الأسواق المحلية لشهر شباط الماضي ومقارنتها مع شهر تشرين الثاني 2020 الذي تم خلاله رفع اسعار الدولار".

واضاف ان "معدل سعر الطابوق العادي لشهر شباط الماضي بلغ 162 ألف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بلغ 16% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي كان قد بلغ 140 الف دينار لكل 1000 طابوقة، فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر شباط الماضي 172 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بنسبة 7% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ 161 ألف دينار لكل 1000 طابوقة".

واضاف ان "معدل سعر الاسمنت العادي لشهر شباط الماضي بلغ 104 والفي دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 16% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 بسعر 90 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر الاسمنت المقاوم لشهر شباط 127 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 13% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 بسعر 112 ألف دينار للطن الواحد".

واشار الى ان "اسعار الحديد " الشيش" من المنشأ الأجنبي لشهر شباط بلغت مليونا و155 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 48% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 بسعر 779 ألف دينار للطن الواحد ، فيما بلغ معدل سعر الحديد" الشيلمان" لشهر شباط 2021 18 ألف دينار للمتر الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 20% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ 15 ألف دينار للمتر الواحد".