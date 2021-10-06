التخطيط تكشف حجم التضخم التراكمي في العراق: طبيعي وليس جامح

شفق نيوز/ كشفت وزارة التخطيط، يوم الاربعاء، عن حجم التضخم التراكمي في العراق وأسبابه، معتبراً بأنه طبيعي وليس جامح.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "مؤشر التضخم ارتفع في العراق بعد تغيير سعر الصرف الدينار أمام الدولار في شهر تشرين الثاني الماضي، وبنسبة 4 بالمئة على اساس شهري".

وتابع الهنداوي ان "مؤشرات التضخم استمرت بعد ذلك بالارتفاع الا ان الارتفاع كان بشكل بسيط ولم يتعد 1% ليصل نسبة التراكمي لشهر اب الماضي إلى 8 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي" .

واكد الهنداوي الى ان " ارتفاع التضخم في العراق وفق هذه المعطيات هو طبيعي وليس جامح"، مستدركا ان "التضخم في كل اقتصاديات دول العالم في ارتفاع حاليا".

ولفت الى ان "ارتفاع التضخم يتأتى من انخفاض اسعار العملة المحلية وبحجم الاستثمارات ومعطيات التنمية بالبلد، فالدولة التي لديها استثمارات كبيرة تكون فيها مؤشرات تضخم عالية لانه فيها حركة تنمية واستثمار".

وأضاف أن "التضخم في بعض الاحيان يكون جامحا ويكون خطرا على الاقتصاد ويؤدي الى كساد وتردي اقتصادي اذا كانت العملة متدهورة مثلما حدث في لبنان موخرا".

يذكر ان مؤشر التضخم في العراق ارتفع بشكل كبير مع نهاية العام الماضي نتيجة خفض سعر العملة العراقية امام الدولار، مما ادى الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات.