التخطيط تعلن انخفاض معدل التضخم الشهري وارتفاع السنوي بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن انخفاض معدل التضخم الشهري لشهر ايلول الماضي بنسبة 0.7% وارتفاع السنوي بنسبة 7.3%.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "معدل التضخم لشهر ايلول الماضي انخفض بنسبة (0.7%)، مقارنة بشهر آب الذي سبقه"، مبينا أن "معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر أيلول من العام الماضي 2020، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت (7.3%)".

واضاف، ان الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال قسم الأرقام القياسية، يقوم بإعداد تقرير الارقام القياسية لاسعار المستهلك، شهريا، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من (333) سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل (88%)، من حجم إنفاق الكلي للاسرة العراقية على السلع والخدمات.

واشار البيان الى ان المجاميع السلعية التي كانت الاكثر ارتفاعا في الاسعار الشهرية لشهر أيلول عن آب من العام 2021 فقد سجل قسم الصحة وقسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 0.2 بالمئة، كما سجل قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة نسبة ارتفاع بسبب ارتفاع مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 0.3 بالمئة في معدل التغيير الشهري.

ولفت الى ان سجل قسم الملابس والاحذية والترفيه والثقافة ارتفاعا بلغ 0.1%.