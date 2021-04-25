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التخطيط تعلن ارتفاع إنتاج العراق من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-25T08:12:57+0000
التخطيط تعلن ارتفاع إنتاج العراق من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية

شفق نيوز/ نشرت وزارة التخطيط يوم الأحد نسب إنتاج المحاصيل الزراعية من بينها الخضر والفواكه إضافة، وكذلك المنتجات الحيوانية للعام 2020. 

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى انخفاض انتاج محصول الشلب خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٩٪؜ عما كان عليه عام ٢٠١٩.

وأكد زيادة انتاج محصول زهرة الشمس خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٣٤٪؜ مقارنة بعام ٢٠١٩

ونوه الهنداوي إلى ارتفاع انتاج الفواكه الصيفية خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ٣٪؜ ، وتشمل الفواكه الصيفية: (العنب، الرمان، التفاح، المشمش، العرموط، التين، الالوبالو، الگوجة، الخوخ، الزيتون) وكانت اعلى نسبة ارتفاع هي في انتاج الرمان(١٠٪؜)، تلاه الخوخ بنسبة (٧٪؜)

وأفصح عن زيادة انتاج اللحوم الحمراء خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة (٢٪؜)، وانخفاض انتاج اللحوم البيضاء بنسبة (٥٪؜)، وكذلك زيادة انتاج الحليب خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة (٢٪؜)

وكشف المتحدث باسم التخطيط عن ارتفاع انتاج بيض المائدة خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة (١٥.٥٪؜)، مقارنة مع عام ٢٠١٩

وتابع الهنداوي بالقول: ساهم القطاع الخاص بنسبة (٧٨٪؜) من انتاج بيض المائدة خلال عام ٢٠٢٠

بلغ عدد مشاريع الدواجن في عموم العراق (٤٨٢٨) مشروعا،  و(٧١) مشروعا تحت التشييد خلال عام ٢٠٢٠، وفقا للهنداوي.

ولفت إلى ارتفاع إنتاج الاسماك النهرية خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة (٢٧.٥٪؜)، والاسماك البحرية بنسبة(١٠٪؜)

واختتم بيانه مشيرا الى ارتفاع انتاج التمور ولجميع الاصناف خلال عام ٢٠٢٠، بنسبة (١٥٪؜) .

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