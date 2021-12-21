سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي لشهر تشرين الثاني

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-21T10:40:06+0000
التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي لشهر تشرين الثاني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 0.5% وارتفاع السنوي بنسبة 8.4%.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "معدل التضخم لشهر تشرين الثاني الماضي ارتفع بنسبة (0.5%)، مقارنة بشهر تشرين الاول الذي سبقه"، مبينا ان "معدل التضخم السنوي لشهر تشرين الثاني لسنة 2021 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت (8.4%)".

واضاف، ان "الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال قسم الأرقام القياسية، يقوم بإعداد تقرير الارقام القياسية لاسعار المستهلك، شهريا، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من (333) سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل (88%)، من حجم الإنفاق الكلي للاسرة العراقية على السلع والخدمات".

واشار الى ان "المجاميع السلعية التي كانت الاكثر ارتفاعا في الاسعار الشهرية لشهر تشرين الثاني عن تشرين الاول من العام 2021 فقد سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 3.7 بالمئة، كما سجل قسم الملابس والاحذية نسبة ارتفاع بلغت 2% بسبب ارتفاع مجموعة الاحذية بنسبة 2.6% والملابس بنسبة 19%".

ولفت الى ان قسم التجهيزات والمعدات المنزلية ارتفاعا بلغ 1.1%، بسبب ارتفاع الاجهزة المنزلية بنسبة 1.2% ومجموعة الأثاث بنسبة 0.9%".

related

انخفاض قيمة الدينار أحد الأسباب.. العراق خامساً في أعلى معدلات التضخم عربيا

Date: 2021-12-13 06:51:32
انخفاض قيمة الدينار أحد الأسباب.. العراق خامساً في أعلى معدلات التضخم عربيا

بعد تراجعها لمعدل الصفر .. إرتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

Date: 2021-10-10 12:29:52
بعد تراجعها لمعدل الصفر .. إرتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

مع انخفاضه بالأسواق .. ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-20 09:40:27
مع انخفاضه بالأسواق .. ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

استقرار سعر الدولار مع اغلاق البورصة في أسواق بغداد

Date: 2021-07-31 15:37:51
استقرار سعر الدولار مع اغلاق البورصة في أسواق بغداد

ارتفاع مستمر.. الذهب في العراق يلامس الـ400 الف دينار للمثقال

Date: 2021-05-31 08:09:49
ارتفاع مستمر.. الذهب في العراق يلامس الـ400 الف دينار للمثقال

بعد اتفاق اوبك العراق يحدد سقف انتاجه من النفط

Date: 2019-12-06 17:08:46
بعد اتفاق اوبك العراق يحدد سقف انتاجه من النفط

العراق خامسا.. تعرف على أكبر الدول إنتاجا للنفط لعام 2020

Date: 2021-07-12 08:21:52
العراق خامسا.. تعرف على أكبر الدول إنتاجا للنفط لعام 2020

العراق: سنحصل على 500 ميغاواط بالصيف المقبل من الربط الخليجي

Date: 2021-12-02 08:45:05
العراق: سنحصل على 500 ميغاواط بالصيف المقبل من الربط الخليجي