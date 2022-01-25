التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر كانون الاول الماضي بنسبة 0.3% وارتفاع السنوي بنسبة 5.3%.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "معدل التضخم لشهر كانون الاول الماضي ارتفع بنسبة (0.3%)، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي سبقه"، مبينا ان "معدل التضخم السنوي لشهر كانون الاول لسنة 2021 بالمقارنة بالفترة نفسها، من العام الماضي 2020، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت (5.3%)".

واضاف، ان "الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال قسم الأرقام القياسية، يقوم بإعداد تقرير لأسعار المستهلك شهريا، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من (333) سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل (88%)، من حجم الإنفاق الكلي للأسرة العراقية على السلع والخدمات".

واشار الى ان "المجاميع السلعية التي كانت الأكثر ارتفاعا في الاسعار الشهرية لشهر كانون الاول عن تشرين الثاني من العام 2021 هو قسم السكن الذي سجل ارتفاعا قدره 0.6 بالمئة بسبب ارتفاع إمدادات المياه والكهرباء بنسبة 3.4%ومجموعة الوقود بنسبة 0.5% ومجموعة الايجارات بنسبة0.2%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 4.3% بسبب بدء التسجيل برسوم الجامعات الأهلية ورسوم الدراسة الاعدادية".

ولفت الى ان "قسم السلع والخدمات المتنوعة سجلت ارتفاعا بلغ 0.4%، في معدل التغيير الشهري".