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التخطيط تعتمد السعر السابق لصرف الدولار لغرض واحد

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-29T20:48:55+0000
التخطيط تعتمد السعر السابق لصرف الدولار لغرض واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية يوم الثلاثاء أنها ستعتمد سعر الصرف السابق للدولار لأغراض حسابية تتعلق بالمشاريع الاستثمارية حصراً لغاية نهاية العام الجاري.

وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة سبق ان اعتمدت سعر الصرف الجديد الذي اقره البنك المركزي لأغراض الاعتمادات بالعملة الاجنبية للمشاريع في الموازنة  العامة بداية شهر كانون الاول".

وأشار إلى "الاتفاق مع وزارة المالية، وبطلب منها، باعتماد سعر الصرف السابق (١١٨٢) دينارا للدولار الواحد، ولغاية نهاية العام، لأغراض حسابية تخص المشاريع الاستثمارية، وقيودها واحتسابها مع الجهات الحكومية بالاسعار السابقة للدولار".

وأضاف جوهان أن "اعتماد سعر الصرف المشار اليه، هو لاغراض المشاريع الاستثمارية، ولغاية نهاية العام الحالي، فيما سيتم اعتماد سعر الصرف الجديد مع بداية عام ٢٠٢١".

ولفت الى ان "وزارة التخطيط، تعمل الان على عرض دراسة حول اثر فرق سعر الصرف على المشاريع الاستثمارية بما يضمن تنفيذها".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر الأسبوع الماضي خفض قيمة العملية المحلية إلى 1445 ديناراً للدولار الواحد بهدف توفير السيولة للحد من الأزمة المالية الخانقة.

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