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التخطيط تستبعد ادراج مشاريع جديدة ضمن موازنة 2022

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-03T08:31:42+0000
التخطيط تستبعد ادراج مشاريع جديدة ضمن موازنة 2022

شفق نيوز/ استبعدت وزارة التخطيط، يوم الاثنين، ادراج مشاريع جديدة ضمن موازنة عام 2022 الجاري، مبينة ان هناك 6 الاف مشروع قيد التنفيذ.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "ادراج مشاريع جديدة ضمن موازنة عام 2022 لن يكون سهلا في ظل وجود عدد كبير من المشاريع المستمرة، إذ ليس من المنطق ان يكون لديك مشاريع فيها نسب انجاز وتذهب لأدراج مشاريع جديدة"، مبينا انه "سيتم التركيز على استمرار تنفيذ المشاريع الموجودة التي هي قيد التنفيذ وضمان تنفيذها". 

واضاف ان "تعافي اسعار النفط ووجود ايرادات جيدة ستغطي العجز وبالنتيجة ينعكس ايجابا على الجانب الاستثماري في ضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية سواء أكانت المنفذة من قبل الوزارات او من قبل الحكومات المحلية في المحافظات" .

واشار الهنداوي الى ان "هناك عددا كبيرا من المشاريع قيد التنفيذ والتي لا يقل عددها عن 6 الاف مشروع"، مشيرا الى ان "هذه المشاريع تشمل قطاعات كثيرة من التنمية سواء ما يتعلق بالخدمات والبنى التحتية ومشاريع استراتيجية وايضا بعضها ضمن برنامج استثماري للوزارات والبعض الآخر ضمن برنامج تنمية الاقاليم للمحافظات".

واكد ان "هذه المشاريع مهمة وتمثل قيمة مهمة للتنمية والاقتصاد، كما انها تسهم في تحريك عجلة التنمية من خلال توفير فرص عمل ومن خلال توفير الخدمات للمواطنين".

وكانت وزارة التخطيط قد اوقفت تنفيذ المشاريع ضمن موازنة عام 2020 بعد انخفاض اسعار النفط، لتعاود الاسعار الارتفاع مرة اخرى في عام 2021.

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