سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التخطيط تخلي مسؤوليتها عن تأخر المحافظات بإدراج المشاريع ضمن قانون الأمن الغذائي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-06T20:53:09+0000
التخطيط تخلي مسؤوليتها عن تأخر المحافظات بإدراج المشاريع ضمن قانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ أخلى وزير التخطيط خالد بتال النجم، مسؤولية وزارته إزاء المحافظات المتأخرة في إرسال المشاريع المطلوب إدراجها ضمن قانون الأمن الغذائي الطارئ المقر من مجلس النواب العراقي.

وقال الوزير في رسالة بعثها إلى رؤساء الحكومات المحلية بخصوص قانون الأمن الغذائي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "نظراً لتأخر الكثير من المحافظات في تزويدنا بالمشاريع المطلوب إدراجها وفقاً لقانون الأمن الغذائي الطارىء (وحسب الموقف ادناه) فان وزارتنا غير مسؤولة عن أي تأخير قد يحدث في الادراج او اطلاق الاموال المخصصة لمحافظاتكم لاحقاً".

وأوضح أن "القانون نص وبشكل واضح على تخويلكم التنفيذ فإننا نؤكد على سرعة إكمال خططكم وإرسالها بالسرعة القصوى، كما إننا نشيد بعمل بعض المحافظات التي اكملت متطلباتها وخصوصاً محافظة المثنى".

وفي ظل عدم إقرار موازنة العام 2022، مرر مجلس النواب العراقي قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، في خطوة تتيح للحكومة الإنفاق على مشاريع مختلفة ذات أولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.

وتم تحديد نفقات القانون بـ25 تريليون دينار عراقي (حوالي 17 مليار دولار). وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه في شهر تموز الماضي، وزارات حكومته كافة كافة، باستنفار جهودها لتنفيذ بنود قانون الأمن الغذائي.

related

متوسط دخل الفرد العراقي ينخفض الى دون الـ5 ملايين دينار في 2020

Date: 2021-05-19 17:30:08
متوسط دخل الفرد العراقي ينخفض الى دون الـ5 ملايين دينار في 2020

التخطيط تؤشر "تفاوتاً طفيفاً" في أسعار المواد الإنشائية بين شهري كانون الأول والثاني الماضيين

Date: 2022-04-19 06:35:17
التخطيط تؤشر "تفاوتاً طفيفاً" في أسعار المواد الإنشائية بين شهري كانون الأول والثاني الماضيين

ارتفاع معدل التضخم الشهري في العراق

Date: 2019-09-16 16:16:15
ارتفاع معدل التضخم الشهري في العراق

انخفاض ملحوظ بعدد اجازات البناء والترميم في العراق

Date: 2021-06-08 08:21:58
انخفاض ملحوظ بعدد اجازات البناء والترميم في العراق

متأثرا بغلاء الأسعار.. التخطيط ترصد إرتفاعاً بمعدل التضخم خلال شهر آذار الماضي  

Date: 2022-04-25 17:14:26
متأثرا بغلاء الأسعار.. التخطيط ترصد إرتفاعاً بمعدل التضخم خلال شهر آذار الماضي  

التخطيط تصادق على صرف أكثر من 67 مليار دينار لوزارة الكهرباء

Date: 2019-12-18 17:02:02
التخطيط تصادق على صرف أكثر من 67 مليار دينار لوزارة الكهرباء

التخطيط: نسبة البطالة في العراق 13.8% والانبار تتصدر المحافظات بعدد العاطلين

Date: 2021-09-02 09:18:25
التخطيط: نسبة البطالة في العراق 13.8% والانبار تتصدر المحافظات بعدد العاطلين

في ست محافظات.. التخطيط تطلق مسحا لتحديد خارطة جديدة للفقر

Date: 2022-05-09 20:24:39
في ست محافظات.. التخطيط تطلق مسحا لتحديد خارطة جديدة للفقر